رست "سفينة الخير" التركية التاسعة، التي تحمل على متنها 3 آلاف و774 طناً من المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة، الجمعة، في ميناء العريش المصري.

وانطلقت السفينة من ميناء مرسين, الثلاثاء، محمَّلةً بالمستلزمات الأساسية مثل المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال وأكياس النوم والدقيق، مقدَّمة من الهلال الأحمر التركي.

ووصلت سفينة المساعدات التركية مساء الخميس، إلى قبالة ميناء العريش.

وتحمل السفينة 3 آلاف و774 طناً من مواد المساعدات الإنسانية، إذ ستُنقل بشاحنات إلى الشعب الفلسطيني في غزة عبر بوابة رفح الحدودية.

وأرسلت تركيا حتى الجمعة، عبر الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، نحو 42 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة على متن 13 طائرة و9 سفن.

وخلال استقباله السفينة، قال السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، في تصريح للصحفيين، إن "سفينة الخير التاسعة" لديها إمكانية لتحميل وتفريغ البضائع بسرعة كبيرة.

وشكر الشعب التركي وكل من أسهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، مبيناً أن أنقرة تأتي في صدارة الدول التي تقدم أكبر مساعدات إنسانية لغزة.

وأكد أهمية التنسيق مع الجانب المصري في إيصال المساعدات إلى غزة، موضحاً: "نُنسّق في ذلك مع الهلال الأحمر المصري، ووزارة الخارجية، والجهات الأمنية جميعها".

وأعرب السفير التركي عن شكره لوزارة الخارجية المصرية، والجهات الأمنية، والهلال الأحمر المصري على تعاونها.

وأضاف: "يَعهد الهلال الأحمر التركي و(آفاد) بهذه المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري، إذ تُسلَّم إلى بوابة رفح الحدودية بالشاحنات. وبعد إجراء السلطات الإسرائيلية فحصاً أمنياً هناك، ونتيجة التنسيق تُسلَّم الشاحنات إلى (أونروا)، والهلال الأحمر الفلسطيني، والسلطات في الجانب الفلسطيني".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وواصلت إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".