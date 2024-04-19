اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في إيران، فجر الجمعة، “ضعيف”.

وكتب بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في منشور على منصة إكس كلمة واحدة، وهي “ضعيف”.

في السياق، ألمحت تالي غوتليب عضو الكنيست من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مهاجمة إسرائيل لإيران وسط عدم تبني تل أبيب رسمياً للعملية.

وقالت النائبة غوتليب، عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، في منشور على منصة إكس، الجمعة: "صباح الخير يا شعب إسرائيل العزيز. صباح مرفوع الرأس بكل فخر. إسرائيل دولة قوية. نرجو أن نستعيد قوة الردع".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "وزارة الخارجية طلبت من سفاراتها بالعالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عن التقارير عن هجوم في إيران".

كما نقلت القناة ذاتها عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "في هذه المرحلة لا تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك أي تغييرات في المستقبل، فسيبلغ الجمهور بها".

وفجر الجمعة، قالت وكالة "مهر" للأنباء إن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان.

بدوره، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أي منشآت نووية أو تأثرها في مدينة أصفهان.

يأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية برد على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل أيام.

بينما قالت هيئة البث العبرية إن إسرائيل لم تعلن بعد مسؤوليتها عن الهجوم في إيران.