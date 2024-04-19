سياسة
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طهران: لم نتعرض لهجوم خارجي.. و"الطاقة الذرية": لا أضرار بالمنشآت النووية
نفت طهران صحة التقارير الأمريكية التي تحدثت عن تعرّض منشآتها النووية لهجوم إسرائيلي. بينما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
طهران: لم نتعرض لهجوم خارجي.. و"الطاقة الذرية": لا أضرار بالمنشآت النووية
إيران تنفي تعرضها لهجوم من الخارج / صورة: Reuters
19 أبريل 2024

قالت وسائل إعلام إيرانية إنه لا صحة للتقارير التي أوردتها وسائل إعلام أجنبية بشأن هجوم إسرائيلي على منشآت نووية في إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، الجمعة، عن مصادر مطلعة قولها إنه "لا تقارير عن هجوم من الخارج وقع في إيران".

يذكر أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وقوع ضربات إسرائيلية ضد إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأشارت إلى أن واشنطن تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم، لكنها لم توافق عليه ولم تشارك في تنفيذه.

دعوات لضبط النفس

من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، عدم وقوع "أي أضرار" في المنشآت النووية الإيرانية.

ودعت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس إلى أن "يظهر الجميع أقصى درجات ضبط النفس"، وشدّدت على أنه "يجب عدم استهداف أي منشأة نووية في أثناء الصراعات العسكرية".

وكان مسؤولون إيرانيون قد نفوا تعرض أي من المنشآت أو المواقع النووية في البلاد لأي استهداف، وأكدوا لوسائل إعلام محلية أن "أصوات الانفجارات المسموعة في عدة مناطق بالبلاد ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات الصغيرة".

وفعلت إيران لاحقاً المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من المحافظات.

وكانت إسرائيل قد توعدت بالرد بعد شن إيران هجوماً ضدها بمئات الصواريخ والمسيرات نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء الهجوم الإيراني عقب ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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