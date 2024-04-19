قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن إسرائيل شنّت فجر الجمعة "عدواناً" بالصواريخ على مواقع للدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية، ما أسفر عن خسائر مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري (لم تسمه) "نحو الساعة 2:55 (23:55 تغ) فجر اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية".

وتابعت "أدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".

ولم يصدر تعقيب من إسرائيل بشأن الهجوم حتى الساعة 07:08 تغ.

وتزامن الهجوم مع آخر منسوب إلى إسرائيل بمسيّرات داخل إيران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، بينما لم تتبن تل أبيب رسمياً الهجوم.

وجاءت الهجمات في ظل ترقب رد من تل أبيب على هجوم إيران الذي استهدف إسرائيل، في 13 أبريل/نيسان الجاري، انتقاماً لقيادي في الحرس الثوري قُتل في غارة على دمشق مطلع الشهر نفسه.

وتشنّ إسرائيل هجمات بين الحين والآخر ضد مليشيات مدعومة إيرانياً، ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري منذ بدء الحرب الداخلية في 2011.