قفزت أسعار النفط والذهب، الجمعة، إلى مستويات كبيرة، مدفوعةً بتعرض مرافق إيرانية لهجوم بمُسيرات قالت تقارير إن إسرائيل تقف وراءه.

وفجر الجمعة، أكد التليفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات مُسيرة، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب بردٍّ على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل أيام.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمَّرت 3 طائرات مُسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان "وعُلقت الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها تدريجياً لاحقاً.

أسعار النفط ترتفع بقوة

بحلول الساعات الأولى لصباح اليوم, صعدت أسعار عقود النفط الآجلة أكثر من 3 دولارات للبرميل متجاوزةً 90.5 دولار، مدفوعةً بتعرض إيران لهجمات بمُسيرات قالت تقارير إن إسرائيل وراءها.

وبحلول الساعة (03:00 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران 3.5% أو 3.2 دولار، إلى 90.5 دولار للبرميل.

وتشير تقديرات محللي أسواق المال إلى أن تجار النفط في العالم سيضطرون إلى إضافة علاوة مخاطر على عقود النفط الآجلة، مع استمرار توترات الشرق الأوسط، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وإيران منتج رئيسي للنفط الخام بمتوسطٍ يوميّ يتجاوز 3 ملايين برميل، وعلى حدودها الجنوبية يقع مضيق هرمز الذي يمر من خلاله قرابة 18 مليون برميل يومياً للأسواق العالمية.

أسعار الذهب إلى "قمة تاريخية"

وقفزت أسعار العقود الفورية للذهب إلى قمة تاريخية جديدة فوق 2400 دولار للأونصة، الجمعة، مدفوعةً بتعرض مرافق إيرانية لهجوم بمُسيرات قالت تقارير إن إسرائيل تقف وراءه.

وبحلول الساعة 04:29, بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2386.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو 2% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2401.20 دولار.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.28 دولار للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 938.39 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولار. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.