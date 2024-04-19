سياسة
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تلبية لدعوة فيدان.. شكري يتوجه إلى تركيا وفلسطين على قائمة الأجندة
قالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه إلى تركيا، غداً السبت، تلبيةً لدعوة نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في فلسطين.
تلبية لدعوة فيدان.. شكري يتوجه إلى تركيا وفلسطين على قائمة الأجندة
لقاء يجمع وزير الخارجية المصري ونظيره التركي هاكان فيدان في مصر / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
19 أبريل 2024

يعتزم وزير الخارجية المصري سامح شكري، التوجه إلى مدينة اسطنبول في تركيا، غداً السبت، تلبية لدعوة نظيره التركي هاكان فيدان.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الجمعة، إن شكري سيجري زيارة رسمية لتركيا يوم 20 أبريل/نيسان 2024 بدعوة من الوزير فيدان.

وأشارت إلى أنه سيجري خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الوضع في فلسطين والتطورات الإقليمية.

والثلاثاء الماضي، قال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة رويترز إن شكري من المتوقع أن يبحث التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع في غزة مع نظيره فيدان خلال زيارته المرتقبة لتركيا.

وأضاف المصدر أن الوزيرين سيقيّمان أيضاً أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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