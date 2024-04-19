سياسة
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انطلاق الانتخابات العامة بالهند.. ومليار ناخب يحدّدون أعضاء مجلس الشعب
بدأ نحو مليار ناخب هندي التصويت لتحديد أعضاء مجلس الشعب، المجلس الأدنى في البرلمان الفيدرالي، وذلك في إطار الانتخابات العامة بالهند المكونة من 7 مراحل التي تستمر نحو 6 أسابيع في البلاد.
انطلاق الانتخابات العامة بالهند.. ومليار ناخب يحدّدون أعضاء مجلس الشعب
انطلاق الانتخابات العامة بالهند.. ومليار ناخب يحدّدون أعضاء مجلس الشعب / صورة: AA
19 أبريل 2024

انطلقت الانتخابات العامة في الهند المكونة من 7 مراحل والتي تستمر نحو 6 أسابيع في البلاد، إذ بدأ نحو مليار ناخب هندي التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشعب "لوك سابها"، المجلس الأدنى في البرلمان.

وبدأ أكثر من 166 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 21 ولاية، بما في ذلك تاميل نادو في جنوبي البلاد، وأروناتشال براديش، وأوتار براديش الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وفق ما ذكرته صحيفة هندوستان تايمز.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تشكلت طوابير أمام 187 ألف مركز اقتراع منتشرة على مستوى الولايات.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، دعا قبل بدء عملية التصويت، عبر حسابه على منصة إكس جميع الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات.

وقال مودي: "أحث بشكل خاص الشباب الذين يشاركون لأول مرة في التصويت على المشاركة بالانتخابات، ففي نهاية المطاف، كل صوت مهم".

وفي إطار الانتخابات التي بدأت في 19 أبريل/نيسان وتستمر على 7 مراحل حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل، سيصوت نحو 968 مليون ناخب لاختيار أعضاء مجلس الشعب، المجلس الأدنى في البرلمان الفيدرالي.

وسيصوت الناخبون في إطار الانتخابات العامة التي تغطي 28 ولاية و8 مناطق إدارية خاصة تسمى "أقاليم الاتحاد"، أيام 19 و26 أبريل/نيسان الجاري، و7 و13 و20 و25 مايو/أيار وأخيراً في 1 يونيو/حزيران المقبلين.

بينما ستُعلن نتائج الانتخابات العامة في الهند في الرابع من شهر يونيو/حزيران المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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