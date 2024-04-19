قالت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إنها تتابع عن كثب الأحداث الأخيرة، إثر تعرض مرافق إيرانية لهجوم بمُسيرات قالت تقارير إن إسرائيل تقف وراءه.

وأوردت الخارجية في بيان، أنه "بات من الواضح أن التوترات التي نتجت في البداية عن الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على السفارة الإيرانية في دمشق مهدِّدة بأن تتحول إلى صراع دائم".

ودعت الخارجية التركية "كل الأطراف إلى عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تتسبب في توسيع أكثر لدائرة الصراع".

وشددت على "أولوية أن يلتفت المجتمع الدولي إلى وقف المذبحة في غزة وضمان السلام الدائم في المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية".

وفجر الجمعة، قالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان " وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها تدريجيا لاحقا.

وعقب الأنباء عن الهجوم، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان.

وقال القائد بالجيش الإيراني العميد ميهن دوست، إن صوت الانفجار بمدينة أصفهان "ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشبوه، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمي ة "إرنا".

والتزمت تل أبيب الصمت إزاء تقارير أمريكية عن مهاجمة إسرائيل لأهداف في إيران وسوريا والعراق.

من جهتها، قالت القناة 12 العبرية إن "وزارة الخارجية طلبت من سفاراتها بالعالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات على أنباء هجوم في إيران".