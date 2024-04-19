كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، أن الإسرائيليين ما زالوا يفضلون زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس على زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع حديث للرأي العام.

وبحسب نتائج الاستطلاع الأسبوعي للصحيفة، فإن 42% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، مقابل 37% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب، و21% لا يملكون إجابة محددة.

كما أفادت نتائج الاستطلاع أن حزب "الوحدة الوطنية" ما زال يتقدم على "الليكود"، مشيراً إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم، فسيحصل حزب غانتس على 31 من مقاعد الكنيست الـ120، مقابل 21 لحزب نتنياهو، و13 لحزب زعيم المعارضة يائير لابيد "هناك مستقبل".

وأوضح الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم فإن المعسكر الداعم لرئاسة نتنياهو للحكومة يحصل على 50 مقعداً، بينما ينال المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة 65 مقعداً، ويحوز تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير الذي لا يدعم أياً من المعسكرين 5 مقاعد.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل من أجل تشكيل حكومة، بينما لا تلوح بالأفق إمكانية لإجراء انتخابات في إسرائيل قريباً.

وخلال الأشهر الأخيرة، أظهرت استطلاعات "معاريف" تفضيل الإسرائيليين لغانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو.

وينظم عشرات آلاف الإسرائيليين احتجاجات للمطالبة بإجراء انتخابات، ولكن نتنياهو أعلن مراراً في الأسابيع الماضية رفضه ذلك في ظل استمرار الحرب على غزة.