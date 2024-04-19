أعلنت شرطة باريس توقيف رجلٍ الجمعة بعد بلاغ من القنصلية الإيرانية في باريس حول مشاهدة شخص في الداخل "يحمل قنبلة يدوية أو يرتدي سترة ناسفة".

وقال مصدر أمني إن قائد الشرطة لوران نونيز حشد كتيبة البحث والتدخل (BRI) وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحاً أن القنصلية تقدمت "بطلب للتدخل".

وجرى تطويق منطقة القنصلية الإيرانية الواقعة في جادة ايينا في الدائرة 16 غرب العاصمة، بشكل كامل وانتشرت قوة شرطة معززة.

وأكد المصدر أن الرجل خرج من القنصلية ويخضع لاستجواب القوة الخاصة التابعة للشرطة. ولا يزال تفتيش المبنى جارياً.

وعُلقت رحلات خطَّي المترو التاسع والسادس اللذَّين يؤديان إلى محطة تروكاديرو الأقرب إلى القنصلية الإيرانية، كما كتبت إدارة سكك الحديد على منصة إكس.