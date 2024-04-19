سياسة
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باريس.. توقيف شخص يشتبه بحمله متفجرات إلى داخل القنصلية الإيرانية
أكدت الشرطة الفرنسية تمكُّنها من توقيف شخص داخل القنصلية الإيرانية بباريس بعد الاشتباه بحمله متفجرات وأنها تستجوبه، مؤكدة أن البحث والتفتيش بالمبنى لا يزال جارياً.
باريس.. توقيف شخص يشتبه بحمله متفجرات إلى داخل القنصلية الإيرانية
عسكريون فرنسيون في محيط أمني قرب قنصلية إيران في باريس بعد الاشتباه بدخول شخص إلى المبنى بمتفجرات / صورة: AFP
19 أبريل 2024

أعلنت شرطة باريس توقيف رجلٍ الجمعة بعد بلاغ من القنصلية الإيرانية في باريس حول مشاهدة شخص في الداخل "يحمل قنبلة يدوية أو يرتدي سترة ناسفة".

وقال مصدر أمني إن قائد الشرطة لوران نونيز حشد كتيبة البحث والتدخل (BRI) وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحاً أن القنصلية تقدمت "بطلب للتدخل".

وجرى تطويق منطقة القنصلية الإيرانية الواقعة في جادة ايينا في الدائرة 16 غرب العاصمة، بشكل كامل وانتشرت قوة شرطة معززة.

وأكد المصدر أن الرجل خرج من القنصلية ويخضع لاستجواب القوة الخاصة التابعة للشرطة. ولا يزال تفتيش المبنى جارياً.

وعُلقت رحلات خطَّي المترو التاسع والسادس اللذَّين يؤديان إلى محطة تروكاديرو الأقرب إلى القنصلية الإيرانية، كما كتبت إدارة سكك الحديد على منصة إكس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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