سياسة
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في إطار المؤتمر التركي-الهولندي.. فيدان يلتقي نظيرته الهولندية في لاهاي
أفادت الخارجية التركية بأن الوزير هاكان فيدان التقى الجمعة نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت في مدينة لاهاي، في إطار المؤتمر التركي-الهولندي "ويتنبرغ" بنسخته العاشرة.
في إطار المؤتمر التركي-الهولندي.. فيدان يلتقي نظيرته الهولندية في لاهاي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي نظيرته الهولندية في لاهاي / صورة: AA
19 أبريل 2024

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت في مدينة لاهاي.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان على منصة إكس، أن فيدان يجري الزيارة في إطار المؤتمر التركي-الهولندي "ويتنبرغ" بنسخته العاشرة، الذي انطلق لأول مرة عام 2008.

وأضافت أن فيدان أجرى لقاءً مع نظيرته الهولندية.

والخميس، قالت الخارجية التركية إن فيدان سيلتقي في إطار الزيارة نظيرته الهولندية سلوت، ورئيس الوزراء مارك روته.

وأضافت أن فيدان سيتناول خلال مباحثاته العلاقات الثنائية، فضلاً عن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتطورات إقليمية.

وفي 2008 وقعت تركيا وهولندا مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية وتأسيس المؤتمر التركي-الهولندي (ويتنبرغ)، إذ يُعقد المؤتمر منذ ذلك الحين بالتناوب بين وزراتي خارجية البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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