التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت في مدينة لاهاي.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان على منصة إكس، أن فيدان يجري الزيارة في إطار المؤتمر التركي-الهولندي "ويتنبرغ" بنسخته العاشرة، الذي انطلق لأول مرة عام 2008.

وأضافت أن فيدان أجرى لقاءً مع نظيرته الهولندية.

والخميس، قالت الخارجية التركية إن فيدان سيلتقي في إطار الزيارة نظيرته الهولندية سلوت، ورئيس الوزراء مارك روته.

وأضافت أن فيدان سيتناول خلال مباحثاته العلاقات الثنائية، فضلاً عن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتطورات إقليمية.

وفي 2008 وقعت تركيا وهولندا مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية وتأسيس المؤتمر التركي-الهولندي (ويتنبرغ)، إذ يُعقد المؤتمر منذ ذلك الحين بالتناوب بين وزراتي خارجية البلدين.