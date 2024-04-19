سياسة
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بينهم اثنان بحالة خطرة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 من عناصره في الضفة
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد مصابيه خلال عملية اقتحامه المستمرة بمخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة إلى 4 ضابط و3 جنود، مشيراً إلى استشهاد وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين خلال العملية.
بينهم اثنان بحالة خطرة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 من عناصره في الضفة
مركبات عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، خلال غارة في 19 أبريل/نيسان 2024 / صورة: AFP 
19 أبريل 2024

ارتفعت حصيلة إصابات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية إلى 4 هم ضابط و3 جنود.

وذكر جيش الاحتلال أنه: "خلال العمليات، أصيب جنديان بوحدة حاروف الخاصة بجروح طفيفة، بالإضافة إلى جندي من وحدة لوتار وضابط احتياط تابع للواء هماروم بجروح متوسطة".

وأكد في تصريح مكتوب نقل جميع الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أعلنت في وقت سابق الجمعة إصابة جنديين بجروح طفيفة بشظايا خلال تبادل لإطلاق النار مع فلسطينيين في المخيم.

ومساء الخميس قالت الإذاعة (رسمية) إن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ "عملية عسكرية واسعة النطاق" في مخيم نور الشمس للاجئين، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها.

وأعلن جيش الاحتلال في بيانه قتل وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين خلال العملية التي لم يشر إلى إنهائها، ما يؤكد أنها لا تزال مستمرة.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، برصاص جيش الاحتلال جراء مواجهات جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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