سياسة
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أردوغان لنظيره الروماني: أمين عام الناتو الجديد عليه أن يحمي مصالح الأعضاء
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بحثا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا العالمية والإقليمية، ومسألة ترشيح يوهانيس لمنصب الأمين العام لحلف الناتو.
أردوغان لنظيره الروماني: أمين عام الناتو الجديد عليه أن يحمي مصالح الأعضاء
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس / صورة أرشيفية: AA
19 أبريل 2024

أكّد الرئيسى التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروماني كلاوس يوهانيس المرشح لأمانة الناتو في اتصال هاتفي الجمعة، أن "الأمين العام الجديد يجب أن يعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وعلى رأسها ملف الإرهاب".

وبحث الرئيسان خلال المكالمة العلاقات الثنائية والقضايا العالمية والإقليمية، وفقاً لبيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه يتعين على البلدين زيادة الحوار بينهما، مشيراً إلى إمكانية إنشاء آلية مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وطُرحت خلال المكالمة مسألة ترشيح يوهانيس لمنصب الأمين العام لحلف الناتو، إذ أكّد

وأكد أردوغان أن أمين عام الناتو الجديد عليه أن يحمي أمن ومصالح الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز وحدة الحلف وروح التضامن بين أعضائه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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