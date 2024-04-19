يجري وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت زيارة لإسطنبول، لعقد مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، بشأن قضايا عديدة في مقدمتها التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن من المتوقع أن يبحث شكري مع فيدان قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمارات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية مثل غزة وليبيا وشرق المتوسط ​​والسودان والقرن الإفريقي والساحل.

كانت الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في 14 فبراير/شباط بعد 12 عاماً، شكلت علامة فارقة مهمة في العلاقات التركية-المصرية التي حققت تقدماً كبيراً في الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يناقش شكري مع فيدان الاستعدادات للاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي.

وأشارت إلى أن الوزيرين سيبحثان الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الاقتصادية لتحقيق حجم التجارة المستهدف 15 مليار دولار بين البلدين.

ومن المتوقع خلال اللقاء الثنائي بين فيدان وشكري مناقشة القضايا الإقليمية مثل غزة وليبيا وشرق المتوسط ​​والسودان والقرن الإفريقي والساحل.

وبينما تتداخل وجهات نظر ومخاوف البلدين بشأن قضية غزة، فإن توجهاتهما متوافقة أيضاً مع بعضها بشأن قضايا إقليمية أخرى، وخاصة ليبيا.

ومن المتوقع خلال الزيارة مناقشة تبادل أكثر عمقاً لوجهات النظر حول كل هذه القضايا والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها في المستقبل.