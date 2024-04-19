سياسة
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أمينة أردوغان: تركيا تتمتع بمكانة استثنائية في مجال الأعشاب العلاجية
قالت السيدة أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أراضي الأناضول تتمتع بمكانة استثنائية في مجال الأعشاب العلاجية. مشيرة إلى أن بلادها ستكون مركز جذب للعالم في مجال الطب التكميلي.
أمينة أردوغان: تركيا تتمتع بمكانة استثنائية في مجال الأعشاب العلاجية
السيدة أمينة أردوغان تتحدث في الاجتماع السنوي الخامس عشر لمنظمة الصحة العالمية / صورة: AA
19 أبريل 2024

قالت السيدة أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي الجمعة، إن بلادها تملك كنزاً فريداً من النباتات العشبية، مشيرة إلى أن العلاج بالأعشاب أصبح طريقة علاج صحيحة علمياً ومبنية على أدلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الخامس عشر لـ"هيئة التعاون التنظيمي الدولي للعلاجات العشبية (IRCH) التابعة لمنظمة الصحة العالمية بعنوان "دليل ممارسات الطب التكميلي ووضع الاستراتيجيات" الذي استضافته وزارة الصحة التركية ومنظمة الصحة العالمية بأحد فنادق إسطنبول.

وأكّدت السيدة أمينة في كلمتها أنها سعيدة للغاية بلقاء علماء من تركيا ومناطق مختلفة من العالم، مشيرة إلى أن أراضي الأناضول تتمتع بمكانة استثنائية في مجال الأعشاب العلاجية، ويبلغ إجمالي عددها 12 ألف نوع نباتي.

ولفتت إلى أنهم يعتبرون حماية هذا التاريخ العريق الذي ورثوه في مجال الطب مسؤولية وطنية وأخلاقية، مؤكدة أن العمل الذي يؤدونه هو نتيجة لهذا الشعور بالمسؤولية.

وذكرت أن لائحة ممارسات الطب التقليدي والتكميلي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014، تعدّ خطوة مهمة في هذا السياق.

وشددت أردوغان على ثقتها بأن تركيا ستكون مركز جذب للعالم في مجال الطب التكميلي.

وبعد الاجتماع، زارت السيدة أمينة أردوغان برفقة الوفد المرافق لها معرض "تاريخ الطب في الأناضول" الذي نظّمته وزارة الصحة ووزارة الثقافة والسياحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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