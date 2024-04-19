سياسة
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بينهم طفل.. ارتفاع عدد شهداء الاقتحام الإسرائيلي لطولكرم بالضفة إلى 7
أكدت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع شهداء الاقتحام الإسرائيلي المستمر لطولكرم منذ الخميس إلى 7 بينهم طفل يبلغ من العمر 16 عاماً، فيما أشار التلفزيون الفلسطيني إلى أن جيش الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى جثامين الشهداء.
بينهم طفل.. ارتفاع عدد شهداء الاقتحام الإسرائيلي لطولكرم بالضفة إلى 7
جندي إسرائيلي يصوب بندقيته خلال مداهمة في مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة في 19 أبريل 2024. / صورة: AFP
19 أبريل 2024

ارتفعت مساء الجمعة حصيلة شهداء الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة طولكرم ومخيميها، شمالي الضفة الغربية المحتلة إلى 7، وفق مصادر طبية وإعلام حكومي رسمي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بأنه "وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي الشهيد الطفل قيس فتحي نصر الله (16 عاماً) برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) الحي، من مخيم طولكرم"، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن "الطفل نصر الله، أصيب برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) الحي في الرأس، في الشارع المؤدي لضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم".

ومن جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "قتل 5 فلسطينيين داخل منزل بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم"

وأضاف: "5 شهداء على الأقل داخل منزل نتيجة إطلاق النار عليهم واغتيالهم بدم بارد داخل مخيم نور شمس في عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يدخل ساعته الـ24".

وأكد التلفزيون أن جيش الاحتلال "يمنع المواطنين وطواقم الإسعاف من الوصول إلى المنزل".

وأشار إلى "تخوف من احتمال اختطاف (الجيش) الجثامين".

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل منع سيارات الإسعاف من دخول مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة، معرقلاً بذلك نقل المصابين من داخله".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملياته العسكرية في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، مستخدماً جرافات عسكرية وكلاباً بوليسية، ومخلفاً دماراً كبيراً في البنية التحتية، وفق تأكيد شهود عيان للأناضول.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد جيش الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

فيما تتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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