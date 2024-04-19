سياسة
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عقب استشهاد 7 بالضفة.. حماس والجهاد تدعوان للاشتباك مع الاحتلال
دعت حركتا حماس والجهاد، في بيانين منفصلين، الفلسطينيين بالضفة الغربية للتصدي والاشتباك مع الاحتلال، إثر استشهاد 7 خلال الاقتحام المستمر لطولكرم ومخيم نور شمس.
عقب استشهاد 7 بالضفة.. حماس والجهاد تدعوان للاشتباك مع الاحتلال
جرافة تابعة لجيش الاحتلال تكسر الأسفلت على طول أحد شوارع مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية، في 19 أبريل/نيسان 2024 / صورة: AFP
19 أبريل 2024

حثت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الجمعة، الفلسطينيين إلى "التصدي والاشتباك" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في كل المناطق بكل الأدوات، في ظل تواصل اقتحام مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، شمالي الضفة الغربية المحتلة منذ الخميس.

جاء ذلك في بيانين منفصلين عبر منصة تليغرام، تعقيباً على قتل جيش الاحتلال سبعة فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت حركة حماس في بيانها على "ضرورة تواصل وتكثيف الحشد والرباط، وحالة النفير العام في الضفة والقدس، وتصعيد المواجهة والاشتباك وإرباك الاحتلال في كل المناطق وبشتى السبل والأدوات".

وأضافت: "شعبنا الفلسطيني المجاهد لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بغزة أو الضفة أو القدس أو أي جزء من الوطن، وسيتصدى لكل سياسات ومخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا".

من جانبها، دعت حركة الجهاد الإسلامي أبناء الشعب الفلسطيني "في كل مكان إلى الاشتباك بكل ما يتوفر من عزيمة وإرادة مع الاحتلال والمستوطنين وإحباط المخططات الصهيونية فوق أرضنا ووطننا".

وأدانت الحركة بشدة "الصمت العربي والعالمي إزاء الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق أهلنا في الضفة الغربية، التي كان آخرها اقتحام مدينة طولكرم وفرض حصار على مخيم نور شمس، في الضفة المحتلة".

ومساء الجمعة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 7 في الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، وفق مصادر طبية وإعلام حكومي رسمي.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد جيش الاحتلال من عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

فيما تتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلّفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". ​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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