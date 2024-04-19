سياسة
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صحيفة تكشف عن شحنة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل بقيمة 1.3 مليار دولار
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تستعد لصفقة بيع أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 1.3 مليار دولار. ونسبت الصحيفة خبرها إلى مسؤولين أمريكيين، قالوا إن واشنطن تواصل دعمها العسكري لإسرائيل دون انقطاع.
صحيفة تكشف عن شحنة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل بقيمة 1.3 مليار دولار
صحيفة تكشف عن شحنة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل بقيمة 1.3 مليار دولار / صورة: AFP
19 أبريل 2024

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تستعد لصفقة بيع أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأسندت وول ستريت جورنال، خبرها إلى مسؤولين أمريكيين، لم تذكر أسماءهم أو مناصبهم، قالوا إن واشنطن تواصل دعمها العسكري لإسرائيل دون انقطاع.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن إدارة بايدن تستعد للموافقة على حزمة مبيعات أسلحة جديدة بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية ومدافع هاون.

وأوضحت أنه في حال تحقق صفقة البيع المحتملة، ستكون هذه الصفقة أحد أكبر صفقات الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أن الصفقة الأخيرة، تأتي خارج إطار حزمة الدعم البالغة 26 مليار دولار إلى إسرائيل، التي يدرسها الكونغرس الأمريكي في الوقت الراهن.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدواناً وحربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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