ذكرت الأمم المتحدة أن 270 ألف طن من النفايات الصلبة تراكمت في قطاع غزة الذي يتعرض للهجمات الإسرائيلية، وأن هذا يخلق كارثة بيئية وصحية.

وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن نظام جمع وتنظيم النفايات في غزة تعرض لأضرار جسيمة بسبب تدمير مرافق إدارة النفايات ومراكز النفايات الطبية.

وأضاف دوجاريك: "270 ألف طن من النفايات الصلبة تراكمت في غزة، وهذا يخلق كارثة بيئية وصحية على حد سواء".

من ناحية أخرى، أشار دوجاريك، إلى أن المخاطر لا تزال مستمرة بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في غزة.

ولفت إلى أن الصراع وتدمير الطرق والعثور على القنابل غير المنفجرة يزيد من صعوبة العمل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً وحرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وواصل الاحتلال حربه رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".