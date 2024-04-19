قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد الاثنين المقبل "لن تكون زيارة عابرة".

جاء ذلك خلال زيارة يجريها إلى واشنطن، تطرق فيها إلى زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة لبغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأشار السوداني، إلى أن أردوغان سيزور العراق الاثنين المقبل.

وأضاف أن "زيارة الرئيس التركي ليست زيارة عابرة، ولأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا بالذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه سيبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه بين البلدين.

وشدد على أن العراق لن يسمح أن تكون أرضه منطلقاً للاعتداء على تركيا.