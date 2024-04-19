أكدت ميليشيا الحشد الشعبي فجر السبت، وقوع انفجار في مقر لها في قاعدة كالسو العسكرية شمالي محافظة بابل وسط البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "وقع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية مشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".

وأضافت أنه "وصل فريق تحقيقي على الفور الى المكان، وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات وسيجري توفير التفاصيل في حال انتهاء التحقيق الأولي".

"طيران مجهول"

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية (غير حكومية)، أن "طيراناً مجهولاً استهدف مقر لواء اليوم الموعود التابع للحشد الشعبي بصاروخين في قاعدة كالسو بمحافظة بابل".

من جانبها، نقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية، عن مصدر أمني لم يسمه، تسجيل إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي، خلال قصف صاروخي استهدف قاعدة كالسو العسكرية.

وقال المصدر إن ثلاثة صواريخ مجهولة المصدر استهدفت القاعدة، مما تسبب بإصابة 6 من عناصر من الحشد، وقوع أضرار مادية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الكبير الذي خلفه القصف داخل القاعدة التي تضم أيضاً أفراداً من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، وفق "شفق نيوز".

أمريكا تنفي مسؤوليتها

من جانبها، أعلنت القيادة العسكريّة الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنّ الولايات المتحدة "لم تنفّذ ضربات" في العراق الجمعة.

وكتبت سنتكوم عبر منصّة إكس: "نحن على علم بمعلومات تزعم أنّ الولايات المتحدة نفّذت غارات جوّية في العراق اليوم. هذه المعلومات خاطئة"، وذلك في إشارة منها إلى "القصف" الذي استهدف قاعدة عسكريّة في وسط العراق.