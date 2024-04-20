سياسة
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إيران: إذا قامت إسرائيل بمغامرة أخرى فإن ردنا سيكون فورياً وعلى أقصى مستوى
رفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاعتراف بأن إسرائيل كانت وراء الهجوم الأخير على أصفهان، الجمعة، واصفاً الأسلحة التي جرى استخدامها في الهجوم بأنها أشبه بـ"ألعاب الأطفال".
إيران: إذا قامت إسرائيل بمغامرة أخرى فإن ردنا سيكون فورياً وعلى أقصى مستوى
إيران: إذا قامت إسرائيل بمغامرة أخرى فإن ردنا سيكون فورياً وعلى أقصى مستوى / صورة: Reuters Archive
20 أبريل 2024

رفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاعتراف بأن إسرائيل كانت وراء الهجوم الأخير على أصفهان، واصفاً الأسلحة التي جرى استخدامها في الهجوم بأنها أشبه بـ"ألعاب الأطفال".

وقال عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية، مساء الجمعة: "ما حدث الليلة الماضية لم يكن ضربة، فلم تكن طائرات بدون طيار ولكنها أشبه بالألعاب التي يلعب بها أطفالنا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في المقابلة التي أجريت في نيويورك على هامش جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن إيران لا تخطط للرد إلا في حال شنت إسرائيل هجوماً كبيراً.

وتابع ""طالما لا توجد مغامرة جديدة من جانب إسرائيل ضد مصالحنا فلن يكون لدينا أي ردود فعل جديدة".

وأوضح عبد اللهيان أنه: "إذا اتخذت إسرائيل إجراءً حاسماً ضد طهران، وثبت لنا ذلك، فإن ردنا سيكون فورياً وبأقصى حد وسيجعلهم يندمون".

وفجر الجمعة، قالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إن تل أبيب وجهت ضربة لإيران ردا على هجومها قبل أيام.

وبينما أكد إعلام إيراني منه التلفزيون الرسمي تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة تم إسقاطها في سماء أصفهان وسط البلاد، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية إن إسرائيل هاجمت بصواريخ قاعدة للقوات الجوية الإيرانية في المدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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