أشعل رجل النار في نفسه، الجمعة، أمام محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك، التي يمثُل أمامها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بتهم تتعلق بتزوير سجلات الأعمال.

وفي مقطع مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الضحية وقد أشعل النار في جسده، واقفاً على ركبتيه ويداه على رأسه.

وسرعان ما هرعت الشرطة إليه، فيما حاول أحد الأشخاص استخدام مطفأة حريق لإخماد النار.

واستُدعيت خدمات الطوارئ على الفور، وأُغلقت المنطقة المحيطة بالحديقة، ونُقل الرجل إلى المستشفى، لكن لم يُفصح عن حالته الصحية حتى الآن، ولم ترد تقارير عن إصابات أخرى نتيجة الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن "رجلاً أضرم النار في نفسه، خارج المحكمة، ونجمع معلومات في المكان".