قالت الولايات المتحدة الجمعة، إنها وافقت على سحب قوّاتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر بناء على طلب نظام نيامي المنبثق من انقلاب يوليو/تموز، على خلفيّة تنامي قوّة روسيا في المنطقة.

وقال مسؤولون أمريكيّون لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطين عدم كشف أسمائهم إن نائب وزير الخارجيّة الأميركي كورت كامبل وافق على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في 26 يوليو/تموز الماضي.

وينصّ الاتّفاق على إرسال وفد أمريكي إلى النيجر خلال الأيّام المقبلة للتوافق على تفاصيل انسحاب هذه القوّات المنخرطة في "مكافحة الإرهاب".

وكان النظام العسكري الجديد في النيجر طالب بسرعة عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمّد بازوم في تمّوز برحيل قوّات فرنسا من البلاد وسط تقارب بين النظام العسكري النيجري وروسيا.

ويشارك ألف جندي أمريكي في النيجر في القتال ضدّ "الإرهاب" في منطقة الساحل ولديهم قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز شمال البلاد بُنيت بكلفة قدرها مئة مليون دولار.

وكانت موسكو وسّعت نفوذها في إفريقيا عبر إرسال مجموعة فاغنر منذ سنوات، وباتت قوّاتها في القارّة تُعرف باسم "فيلق إفريقيا".