توفي رائد الفضاء السوري اللواء محمد فارس الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما في مستشفى بمدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل أيام.

ونعى رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، عبر حسابه بمنصة إكس، محمد فارس، قائلاً: "ببالغ الأسى والحزن أنعي إليكم اللواء البطل رائد الفضاء محمد فارس، الذي وافته المنية اليوم الجمعة في تركيا".

وأضاف: "حظي اللواء محمد فارس بمحبة السوريين بمواقفه الشجاعة وانحيازه إلى صوت الشعب وكلمته، وهو أول سوري وثاني عربي يصعد إلى الفضاء، وكان اسماً لامعاً محلياً وعربياً".

من محمد فارس؟

ولد فارس عام 1951 بمدينة حلب السورية، وتخرّج في الأكاديمية العسكرية ودرّس فيها، وعمل ضابطاً في سلاح الجو ومستشاراً عسكرياً في سوريا.

وصعد محمد فارس إلى الفضاء في رحلة مشتركة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، ليكون أول طيّار سوري والثاني على مستوى الوطن العربي يصعد إلى الفضاء، بعد رائد الفضاء السعودي "سلطان بن سلمان".

وشارك رائد الفضاء الراحل في المظاهرات المناهضة لنظام بشار الأسد عام 2011، واستدعته الأجهزة الأمنية ليقرر إثر ذلك مغادرة البلاد واللجوء إلى تركيا.

وفي حوار صحفي سابق قال فارس: "عندما صعدت للفضاء وهبطت، كان الكلام أن السوريين سيعلمون أبناءهم (بابا ماما محمد فارس)، وأذكر أن كثيراً من مواليد 1987 أطلق عليهم اسم محمد فارس".

واستكمل: "من هنا كانت النظرة الديكتاتورية، فعمل النظام على حجبي في المنزل 9 سنوات تقريباً، عبر نظام بشار الأسد، وقبله نظام حافظ الأسد، ولذلك ما كان علينا سوى التحلي بالصبر".

وسبق أن نشر اللواء الراحل صورة له في يناير/كانون الثاني الماضي، مع أول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي، متمنياً له ولتركيا النجاح في أول مهمة فضائية.​​​​​​​