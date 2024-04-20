سياسة
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الجيش التركي يحيّد 5 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG كانوا يستعدون لشن هجوم في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.
الجيش التركي يحيّد 5 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا
  الجيش التركي يحيد 5 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا    / صورة: AA
20 أبريل 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان السبت، أن عمليات القوات المسلحة التركية متواصلة دون انقطاع ضد إرهابيي PKK/YPG شمالي سوريا.

وأضافت: "جرى تحييد 5 إرهابيين من PKK/YPG كانوا يستعدون لشن هجوم في منطقة عملية درع الفرات".

وأكد البيان استمرار الحرب على التنظيمات الإرهابية أينما كانت حتى تحييد آخر عناصرها.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG.

وطهرت القوات في العمليات 3000 كيلومتر من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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