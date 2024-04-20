أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان السبت، أن عمليات القوات المسلحة التركية متواصلة دون انقطاع ضد إرهابيي PKK/YPG شمالي سوريا.

وأضافت: "جرى تحييد 5 إرهابيين من PKK/YPG كانوا يستعدون لشن هجوم في منطقة عملية درع الفرات".

وأكد البيان استمرار الحرب على التنظيمات الإرهابية أينما كانت حتى تحييد آخر عناصرها.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG.

وطهرت القوات في العمليات 3000 كيلومتر من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.