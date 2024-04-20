سياسة
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استهدفت منشآت الطاقة.. روسيا تعترض 50 مسيّرة أوكرانية فوق مناطقها الغربية
أفادت روسيا بأنّ دفاعاتها الجوية تصدت لـ50 مسيّرة أوكرانية هاجمت مناطقها الغربية واستهدفت بالأساس منشآت الطاقة. فيما أفاد مسؤولون محليون باندلاع حرائق ووقوع قتلى جراء الهجوم.
استهدفت منشآت الطاقة.. روسيا تعترض 50 مسيّرة أوكرانية فوق مناطقها الغربية
صور متداولة على تليغرام لحرائق اندلعت غرب روسيا جراء الهجوم الأوكراني / Others
20 أبريل 2024

أعلنت روسيا السبت، تعرّض عديد من مناطقها لهجوم أوكراني بـ50 طائرة مسيرة، أسفر عن سقوط قتلى واندلاع حرائق في مبانٍ سكنية ومنشآت للطاقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة الجمعة-السبت، من بينها 26 طائرة فوق منطقة بيلغورود و10 فوق بريانسك، و8 فوق كورسك، 2 فوق منطقة تولا و1 فوق مناطق سمولينسك وريازان وكالوغا وموسكو.

وكتب حاكم منطقة بيلغورود الحدودية فياتشيسلاف جلادكوف، على تليغرام: "نتيجة لإطلاق عبوتين ناسفتين، اشتعلت النيران في مبنى سكني وحظيرة في قرية بوروز. وبشكل مأساوي، توفي مدنيان، امرأة كانت تتعافى من كسر في عظم الفخذ، ورجل كان يعتني بها".

وأفاد مسؤولون روس بأن إحدى الهجمات أدت إلى إحراق منشأة نفطية في كارديم، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية داخل منطقة سمولينسك غرب روسيا.

وقال حاكم المنطقة فاسيلي أنوخين على تليغرام إن الطائرة المسيرة "نفذت هجوماً على منشأة للوقود في بلدة كارديم في الساعة الثانية صباحا (23:00 ت.غ)، وأصابت خزاناً للوقود وزيوت التشحيم"، مضيفاً أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق.

كما هاجمت المسيرات الأوكرانية أيضاً محطة فرعية للكهرباء في إقليم بريانسك.

وأفاد حكام كورسك وكالوغا، وجميعها في غرب روسيا، بوقوع ضربات في مناطقهم أيضًا.

وكثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها على روسيا، مستهدفة بالأساس مواقع الطاقة.

ويتزامن الهجوم الأخير مع وقت تعتزم فيه الولايات المتحدة التصويت اليوم السبت، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 61 مليار دولار، بعد طول انتظار نتيجة صراع سياسي داخلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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