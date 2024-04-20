نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضربات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وتدمير أكبر مصنع للأدوية في القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في تقرير إحصائي السبت إن إسرائيل ارتكبت "4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيداً و68 إصابة".

وأضافت الوزارة أنه "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وذكرت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34049 شهيداً و76901 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

قصف منازل المدنيين

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على حي الزيتون وتل الهوا في مدينة غزة، وشنت غارة على منزل في حي الرمال بالمدينة.

كما دمرت طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات (وسط).

واستشهد شخص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج (وسط).

وفي رفح جنوبي القطاع، استشهد فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بجوار المقبرة الشرقية.

كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال منزلاً بحي تل السلطان في المدينة.

وتعرض حيي البراهمة والشعوت، إضافة إلى المناطق الحدودية لرفح لقصف مدفعي عنيف.

وذكرت وفا أن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة أيضاً تجاه شاطئ بحر مدينة دير البلح، وسط القطاع.

تدمير مصنع أدوية

وإلى جانب قصف المدنيين، يواصل الاحتلال لليوم 197 استهدافه المتعمد للمنظومة الصحية في القطاع، إذ أفادت بلدية دير البلح اليوم السبت، بتدمير الاحتلال أكبر مصنع للأدوية بحي صلاح الدين، بعد استهدافه بالطائرات الحربية في أثناء التوغل شرقي تلك المنطقة.

وشددت البلدية على أن الاحتلال دمر المصنع ضمن استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في القطاع، الذي بدأ بإخراج المستشفيات والمراكز الصحية من الخدمة.

وأكدت أن استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق سياسته الرامية لتفريغ القطاع وجعله غير صالح للحياة، واستكمال حلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي تعزز وجود الفلسطينيين على أرضهم.