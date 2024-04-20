حصل عالم الفيزياء التركي فوركان أوزتورك على جائزة جيرترود وموريس غولدهابر من قسم الفيزياء بجامعة هارفارد، وذلك لإسهاماته الرائدة في متابعة بحوث علمية مستمرة منذ 175 عاماً في محاولة اكتشاف سرّ كيفية بدء الحياة قبل 4 مليارات سنة.

وتمنح جامعة هارفارد الجائزة كل عام لطلاب الدكتوراه الذين يقومون ببعض الدراسات البحثية المتميزة في المجالات التجريبية والنظرية.

ووصف عالم الكيمياء الحيوية الحائز على جائزة نوبل جاك زوستاك الدراسة التي قدمها أوزتورك بأنها "رائدة"، فيما أفادت الأوساط العلمية أن الاكتشاف ألقى الضوء على عديد من الألغاز، من كيف بدأت الحياة على الأرض إلى الحياة في الفضاء.

وكان الكيميائي الفرنسي لويس باستور قد طرح في عام 1848 مفهوم "التجانس"، وهو أن بعض الجزيئات الضرورية للحياة يوجد في "أشكال صورة مرآة" بعضها لبعض، تماماً مثل اليد اليسرى واليمنى، ولكن أصل هذه الميزة كان غير مفهوم.

وخلق أوزتورك إثارة جديدة في العالم العلمي باكتشافه الذي كشف هذا اللغز الذي ظل العلم يسعى إليه منذ 175 عاماً منذ هذا التطور.

وأعرب أوزتورك عن فرحته بالجائزة التي فوجئ بالحصول عليها، وقال: "فوجئت تماماً عندما علمت أنني حصلت على الجائزة، لكنني فخور جداً بها".

وتابع: "إنه مصدر سعادة بالنسبة إليّ أن أقدم الحلول، وأعتقد أن ما أنشأته هو عمل إبداعي وإرث إلى المستقبل. من الصعب وصف الشعور بالرضا الذي يأتي من حل مشكلة عميقة".