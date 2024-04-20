يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عملياته العسكرية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وسط تحذيرات من ارتكاب إبادة جماعية بالمخيم المحاصر لليوم الثالث.

وقال شهود عيان، إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المخيم، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

وأمس الجمعة، أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين في مخيم نور شمس، فيما تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن 5 شهداء في منزل "يمنع الاحتلال الوصول إليهم".

وقال رئيس لجنة الخدمات بالمخيم فيصل سلامة: "إن المخيم يتعرض لحصار أمني خانق ومشدد".

وأضاف: "قوات الاحتلال تحاصر المخيم وتعتقل وتجري عمليات تفتيش، وتُجرّف البنية التحتية والأسوار والبيوت السكنية".

وأشار إلى "قتل شباب في بيوتهم بدم بارد، ووقف المئات والتحقيق معهم واعتقال العشرات، في ظل استمرار انقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات".

إبادة جماعية في المخيم

بدوره، أفاد مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن: "الحصار مستمر منذ مساء الخميس الماضي، الجيش الإسرائيلي يحاصر المخيم من جميع الجهات، لا يمكن لأحد الدخول أو الخروج منه".

ولفت شعبان إلى أن "قوات الجيش تقصف بقنابل أنيرجا المنازل الفلسطينية"، محذراً من "إبادة جماعية" بالمخيم.

وأردف بأنباء عن "وجود عدد من الشهداء في الشوارع لا يمكن لمركبات الإسعاف ولا حتى للمواطنين الوصول إليهم".

وشبّه شعبان ما يحدث في مخيم نور شمس بما يجري في قطاع غزة من تدمير وقتل وتحويل المخيم إلى منطقة غير قابلة للعيش.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ السكان، وللسماح للطواقم الطبية بدخول المخيم وإجلاء الجرحى والشهداء.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان السبت، إن الطواقم الطبية في مستشفى طولكرم الحكومي تعاملت مع "شهيد و11 إصابة، بينها 7 بالرصاص الحي، منذ الخميس".

وأضافت أنه "جرى تبليغ الطواقم الطبية وجود عدد من الشهداء والجرحى داخل المخيم، وتمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الوصول إليهم"، مشيرة إلى "إصابة مسعف متطوع حاول الوصول إلى الجرحى برصاص الاحتلال الحي في الساق".

إصابات بجيش الاحتلال

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال، في بيان السبت إصابة "9 ضباط وجنود بجروح بين طفيفة ومتوسطة منذ بدء العملية العسكرية (الخميس) في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم".

وأضاف البيان: "جرى إجلاء جميع المقاتلين المصابين لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، كما جرى إبلاغ عائلاتهم".

ومساء الخميس، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الأخير بدأ تنفيذ "عملية عسكرية واسعة النطاق" في مخيم نور شمس للاجئين، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على حركة فتح، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في بيانين منفصلين، أنهما تخوضان اشتباكات مع الاحتلال.

ويصعّد جيش الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة الغربية تزامناً مع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.