وقَفَت قوات الأمن التركية في إسطنبول مورسيل دورماز، من يسمى مسؤول تنظيم PKK الإرهابي في منطقة كولونيا-ترويسدورف الألمانية.

وذكرت مصادر أمنية، السبت، أن فرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول وجهاز الاستخبارات الوطنية واصلا العمل المشترك لفك رموز أنشطة PKK الإرهابي.

وأوضحت المصادر أنه في إطار العمل المشترك علمت فرق الأمن أن دورماز الملقب بـ"زينل" وهو مسؤول PKK الإرهابي في منطقة كولونيا-ترويسدورف، سيأتي إلى إسطنبول بالطائرة قادماً من ألمانيا.

وأوضحت أن الفرق قبضت على دورماز في مطار صبيحة كوكجن الدولي بإسطنبول، بعد أن ثبت تورطه بأنشطة لمصلحة التنظيم الإرهابي في أوروبا.

ولفتت إلى أن فرق الأمن نقلت دورماز إلى مديرية أمن إسطنبول، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية بحقه، جرى نقله إلى المحكمة المناوبة التي قررت بدورها حبسه.