اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة يومي الجمعة والسبت، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى نحو 8 آلاف و340 فلسطينياً.

وأوضح بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت "إلى نحو 8340 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائنَ".

وذكر البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، أمس الجمعة واليوم السبت، 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم 3 سيدات من القدس أفرج عنهن لاحقاً.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، والذي يتعرض لعدوان شامل، إضافة إلى عمليات اعتقال طالت 15 مواطناً على الأقل بينهم أطفال وجرحى.

وفي وقت سابق اليوم، قال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن إسرائيل تمارس إبادة جماعية في مخيم نور شمس لليوم الثالث على التوالي وسط تواصل اقتحام جيشها للمدينة والمخيم ما أسفر عن شهداء وجرحى.

ومنذ بدء حربه على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مخلفاً 469 شهيداً حتى ظهر الجمعة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.