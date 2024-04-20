دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفلسطينيين إلى التوحّد والعمل المشترك دفاعاً عن قضيتهم العادلة، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى مواصلة فرض بلاده عقوبات ضد إسرائيل، شملت قيوداً تجارية.

جاء ذلك خلال استقبال أردوغان، السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إسطنبول، حسب حسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وجرت خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وبخاصة غزة، وما يجب فعله لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية ودون انقطاع إلى غزة، وعملية سلام عادلة ودائمة في المنطقة.

وشدد أردوغان على أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للفت انتباه المجتمع الدولي إلى القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون، مشيراً إلى أنه يجري التأكيد في كل فرصة على ضرورة وضع حد للوحشية والوقف العاجل والدائم لإطلاق النار.

وأوضح أن إسرائيل ستدفع ثمن القمع الذي تمارسه على الفلسطينيين، مشيراً كذلك إلى الجهود المبذولة من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة، كمفتاح السلام الدائم في المنطقة.

كما أكد خلال اللقاء أن تركيا تواصل مساعداتها الإنسانية لفلسطين من أجل تخفيف المعاناة، منوهاً بأنه جرى شحن أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة حتى الآن.

وفي معرض تقييمه للتوترات بين إسرائيل وإيران، أكد الرئيس أردوغان أن الأحداث لا ينبغي أن تحقق مكاسب لإسرائيل، وذلك بلفت الانتباه إلى غزة مرة أخرى.

وقدم الرئيس التركي تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في استشهاد أبنائه وأحفاده خلال هجوم إسرائيلي.

حضر اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، ومدير جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم كالين، ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن السفير عاكف تشاطاي كيليتش، وكبير مستشاري الرئيس سيفر توران.