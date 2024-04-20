سياسة
2 دقيقة قراءة
في لقاء هنية.. أردوغان يؤكد مواصلة تركيا جهودها لوقف الحرب ومحاسبة إسرائيل
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على ضرورة توحّد الفلسطينيين والعمل المشترك، دفاعاً عن قضيتهم العادلة، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى مواصلة فرض بلاده عقوبات ضد إسرائيل، شملت قيوداً تجارية.
في لقاء هنية.. أردوغان يؤكد مواصلة تركيا جهودها لوقف الحرب ومحاسبة إسرائيل
الرئيس أردوغان خلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إسطنبول / صورة: AA
20 أبريل 2024

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفلسطينيين إلى التوحّد والعمل المشترك دفاعاً عن قضيتهم العادلة، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى مواصلة فرض بلاده عقوبات ضد إسرائيل، شملت قيوداً تجارية.

جاء ذلك خلال استقبال أردوغان، السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إسطنبول، حسب حسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وجرت خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وبخاصة غزة، وما يجب فعله لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية ودون انقطاع إلى غزة، وعملية سلام عادلة ودائمة في المنطقة.

وشدد أردوغان على أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للفت انتباه المجتمع الدولي إلى القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون، مشيراً إلى أنه يجري التأكيد في كل فرصة على ضرورة وضع حد للوحشية والوقف العاجل والدائم لإطلاق النار.

وأوضح أن إسرائيل ستدفع ثمن القمع الذي تمارسه على الفلسطينيين، مشيراً كذلك إلى الجهود المبذولة من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة، كمفتاح السلام الدائم في المنطقة.

كما أكد خلال اللقاء أن تركيا تواصل مساعداتها الإنسانية لفلسطين من أجل تخفيف المعاناة، منوهاً بأنه جرى شحن أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة حتى الآن.

وفي معرض تقييمه للتوترات بين إسرائيل وإيران، أكد الرئيس أردوغان أن الأحداث لا ينبغي أن تحقق مكاسب لإسرائيل، وذلك بلفت الانتباه إلى غزة مرة أخرى.

وقدم الرئيس التركي تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في استشهاد أبنائه وأحفاده خلال هجوم إسرائيلي.

حضر اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، ومدير جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم كالين، ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن السفير عاكف تشاطاي كيليتش، وكبير مستشاري الرئيس سيفر توران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us