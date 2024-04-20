استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، وزير الخارجية المصري سامح شكري في إسطنبول.

وحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فإن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر، وتطورات الأوضاع المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، والقضايا العالمية والإقليمية.

وحذر الرئيس أردوغان من "خطر انتشار التوتر والصراعات بالمنطقة" مع استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وفق البيان.

كما شدد على ضرورة تخفيف التوتر الإسرائيلي الإيراني من أجل منع المنطقة بأكملها من الوقوع في دوامة الصراع، داعياً الدول الإسلامية للعمل معاً من أجل ذلك.

وقال الرئيس التركي إنه من الضروري التحرك بتعقل وحكمة استراتيجية للتوصل إلى حل دائم بالمنطقة، داعياً إلى إنهاء القمع الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، وتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

حضر اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، ومدير جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن السفير عاكف تشاطاي كيليتش، وكبير مستشاري الرئيس. سيفر توران.