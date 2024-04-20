سياسة
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متحدث الخارجية التركية: على إسرائيل أن تشعر بالخزي لقتلها 35 ألف فلسطيني
قال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشلي في منشور على منصة إكس، السبت، ردّاً على منشور آخر لوزير الخارجية الإسرائيلي أساء فيه إلى تركيا: "إن السلطات الإسرائيلية يجب أن تشعر بالخزي بعد قتلها نحو 35 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء".
متحدث الخارجية التركية: على إسرائيل أن تشعر بالخزي لقتلها 35 ألف فلسطيني
متحدث الخارجية التركية: السلطات الإسرائيلية يجب أن تشعر بالخزي بعد قتلها نحو 35 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء / صورة: AA
20 أبريل 2024

أكّد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشلي، السبت، أن "السلطات الإسرائيلية يجب أن تشعر بالخزي بعد قتلها نحو 35 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء".

وأضاف كيتشيلي في منشور على منصة إكس ردّاً على منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أساء فيه إلى تركيا وحركة حماس، أن "كل محاولات أعضاء حكومة إسرائيل صرف أنظار العالم عن القضية الحقيقية لن تثمر شيئاً".

وشدد متحدث الخارجية على أن أولوية تركيا حالياً هي "إنهاء المذبحة في غزة وإحلال سلام دائم بالمنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية".

وتابع: "سنواصل العمل في هذا المسار ونكشف حقيقة الجرائم الإسرائيلية".

وفي وقت سابق السبت، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصر دولمة بهجة الرئاسي بإسطنبول.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن "أردوغان وهنية بحثا خلال اللقاء الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها غزة".

كما بحث اللقاء وفق البيان، "ما يجب فعله لضمان توصيل المساعدات الإنسانية الكافية ودون انقطاع إلى غزة، والقضايا المتعلقة بعملية سلام عادلة ودائمة في المنطقة".

وأكد أردوغان لهنيّة أن "تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، وتشدد في كل فرصة على الحاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار وعلى إنهاء الأعمال الوحشية".

وحضر اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، ومدير جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالن، ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن السفير عاكف تشاطاي كيليتش، وكبير مستشاري الرئيس سيفر توران.

مصدر:TRT عربي
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