اعتبر عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم السبت، "الهجوم الوقح لوزير الخارجية الإسرائيلي على الرئيس أردوغان ليس سوى محاولة للتغطية على المذابح التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف جليك في منشور على منصة إكس ردّاً على منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أساء فيه إلى تركيا والرئيس أردوغان وحركة حماس، أن "قتلة الأطفال (الإسرائيليين) يناهضون أي مبادرة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام".

وتابع: "لذلك نعلم أن شبكة المذابح (الإسرائيلية) تستهدف سياسة الرئيس (أردوغان) التي تركّز على وقف إطلاق النار والسلام".

وشدد على أنه "رغم كل ما يفعلونه فإنهم مدانون أمام الإنسانية وسيحاسَبون يوماً ما أمام القانون".

من جانبه أكّد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشلي السبت، أن "السلطات الإسرائيلية يجب أن تشعر بالخزي بعد قتلها نحو 35 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء".

وأضاف كيتشيلي في منشور على منصة إكس، أن "كل محاولات أعضاء حكومة إسرائيل لصرف أنظار العالم عن القضية الحقيقية لن تثمر شيئاً".

وفي وقت سابق السبت، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصر دولمة بهجة الرئاسي بإسطنبول.