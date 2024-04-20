أصدرت الرئاسة الموريتانية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مرسوماً بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية لتكون في 29 يونيو/حزيران المقبل.

وينص المرسوم على أن "تجري دعوة هيئة الناخبين يوم السبت 29 يونيو/حزيران 2024، وفي حالة وجود شوط ثانٍ يوم السبت 13 يوليو/تموز 2024".

وحدد المرسوم الجمعة 14 يونيو/حزيران المقبل موعداً لانطلاق الحملة الدعائية، على أن تُختتم يوم الخميس عند منتصف ليل 27 من الشهر نفسه.

وأكد المرسوم أن الاقتراع يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً ويختتم عند الساعة السابعة مساء.

ويتوقع أن يترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الانتخابات إذ يسمح الدستور بالترشح لولايتين رئاسيتين.

وحتى صباح السبت، أعلنت شخصيات سياسية عدة عزمها خوض السباق الرئاسي، فيما لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية مرشحيها بعد.

وفي بيانات سابقة أبدت أحزاب معارضة خشيتها من عدم قدرة "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في تشكيلتها الحالية على تنظيم انتخابات شفافة.

وأثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو/أيار 2023 جدلاً واسعاً بموريتانيا إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها".

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب الإنصاف الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من إجمالي 176 مقعداً بالبرلمان، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس بقية المقاعد بنسب متفاوتة.

ووصل ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة بعد حصوله على 52.01% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في يونيو/حزيران 2019.