سياسة
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الضفة.. 14 شهيداً فلسطينياً جراء عملية عسكرية إسرائيلية بمخيم نور شمس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية بمخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية إلى 14 شهيداً حتى مساء السبت.
الضفة.. 14 شهيداً فلسطينياً جراء عملية عسكرية إسرائيلية بمخيم نور شمس
الضفة.. 14 شهيداً فلسطينياً جراء عملية عسكرية إسرائيلية بمخيم نور شمس / صورة: Reuters
20 أبريل 2024

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 13 شهيداً إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، من مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية، ما يرفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم إلى 14.

وأكد شهود عيان أن مركبات الإسعاف تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه مساء السبت.

ومساء الخميس، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إن الأخير بدأ تنفيذ "عملية عسكرية واسعة النطاق" في مخيم نور شمس للاجئين، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس لجنة الخدمات بمخيم نور شمس فيصل سلامة، إن المخيم يتعرض "لحصار أمني خانق ومشدد". وأشار إلى وجود "تعزيزات مستمرة بالآليات والجرافات العسكرية".

وأضاف: "قُتل شبان في بيوتهم بدم بارد، وجرى وقف المئات والتحقيق معهم واعتقال العشرات، في ظل استمرار انقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات".

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

فيما تتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلّفة أكثر من 110 آلاف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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