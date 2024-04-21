دعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية السبت، إلى التزام إضراب عام الأحد وتحويل الميادين ونقاط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي إلى "كتلة لهب".

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، رداً على استشهاد 14 فلسطينياً خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان: "ندعو أبناء شعبنا في الضفة إلى التزام إضراب العام الأحد، ولتتحول كل الميادين ونقاط المواجهة لكتلة لهب في وجه الاحتلال، ولتصوب كل بنادق الأحرار نحو هذا الاحتلال، ومستوطنيه المجرمين".

وأضافت: "نستنفر أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط لإشعال المواجهات مع الاحتلال الصهيوني المجرم في كل محاور المواجهات في الضفة والقدس رداً على المجزرة الإجرامية في مخيم نور شمس بطولكرم".

ولفتت إلى أن "الإجرام الصهيوني لن يجلب إلى الاحتلال أمناً، وأن مقاومة شعبنا مستمرة جيلاً بعد جيل حتى النصر والتحرير".

مسيرات تضامنية

وعقب جرائم الاحتلال المستمرة خرج متظاهرون في مخيم دهيشة جنوب بيت لحم في مسيرة تضامناً مع أهالي مخيم نور شمس.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية، وداعية إلى وقف المجازر بحق الفلسطينيين.

كما انطلقت في مدينة جنين ومخيمها مظاهرة للتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهتف المشاركون بشعارات منددة بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وأخرى داعمة للمقاومة الفلسطينية.

يأتي ذلك، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الدهم والاعتقال والاقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

حرب متواصلة على الفلسطينيين

والسبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 14 فلسطينياً خلال عملية عسكرية شنتها قوات الاحتلال في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

فيما تتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".