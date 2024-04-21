اعتقلت قوات الشرطة الألمانية السبت، محتجين طالبوا بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة في خضم حربها على قطاع غزة، وذلك على خلفية مزاعم "هتافات تحريضية ضد حق إسرائيل في الوجود".

وشهدت العاصمة الألمانية برلين، مسيرة شارك فيها ما يقرب من ألفي شخص في ساحة بوتسدام للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة، مطالبين بوقف شحنات الأسلحة إلى تل أبيب.

وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع فلسطين وساروا من الساحة المذكورة إلى مقر البرلمان الفيدرالي.

فيما اعتقلت الشرطة عدداً من المحتجين على خلفية مزاعم "هتافات تحريضية لبعض المتظاهرين ضد حق إسرائيل في الوجود".

وخلال المسيرة، رد المتظاهرون شعارات من قبيل: "ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف" و"عار عليكم" و"لا أسلحة لإسرائيل".

فيما حمل بعض المتظاهرين لافتات كتبت عليها: "قفوا دعم إسرائيل من ضرائبي" و"باعتبارنا يهوداً، ندعو إلى عدم دعم الأسلحة للإبادة الجماعية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".