سياسة
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شاهد | إصابة مستوطن حاول إزالة علم فلسطين إثر انفجار عبوة ناسفة بالضفة
تعرض مستوطن إسرائيلي لإصابة بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة عند محاولته إزالة علم فلسطين قرب رام الله.
شاهد | إصابة مستوطن حاول إزالة علم فلسطين إثر انفجار عبوة ناسفة بالضفة
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مستوطناً ترجل من سيارته لإزالة علم فلسطين الذي كان مزروعاً على جانب الطريق. / صورة: Reuters
21 أبريل 2024

أصيب مستوطن إسرائيلي صباح الأحد، لدى محاولته إزالة علم فلسطين قرب رام الله وسط الضفة الغربية، فيما بدا أنها عملية استدراج محكمة، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن مستوطناً أصيب بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة شمال مستوطنة "كوخاف هشاحار" قرب رام الله.

وأضافت أن "العبوة الناسفة كانت مخبأة خلف علم فلسطين، ووصلت قوات من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث".

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مستوطناً ترجل من سيارته لإزالة علم فلسطين الذي كان مزروعاً على جانب الطريق قبل أن تنفجر عبوة ناسفة كانت بجوار العلم وتصيبه.

وأضافت أن الاشتباه يدور حول عملية استدراج مخطط لها.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يوثق الواقعة، إذ ترجل شخص من سيارة كان يستقلها رفقة أخرى تولت مهمة التصوير، لإزالة علم فلسطيني زُرع بين الأحراش على جانب الطريق، قبل انفجار عبوة ناسفة به.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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