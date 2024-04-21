سياسة
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إسرائيل تستدعي سفراء دول صوّتت لصالح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
قالت تل أبيب إنها ستستدعي سفراء دول صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل "تقديم احتجاج قوي لهم". فيما قالت السلطة الفلسطينية إنها ستعيد النظر في علاقتها مع واشنطن بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي
إسرائيل تستدعي سفراء دول صوّتت لصالح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
جلسة لمجلس الأمن الدولي- أرشيفية / صورة: AFP
21 أبريل 2024

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ستستدعي اليوم الأحد سفراء الدول التي صوتت الخميس الماضي لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين أمس السبت، إن الوزارة "ستستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح رفع مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة".

وأضاف في منشور "سيجري استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وجمهورية سلوفاكيا والإكوادور غداً" من أجل عرض الموقف الرسمي للحكومة و"سيقدم احتجاج قوي لهم".

وأشار إلى تقديم احتجاج مماثل لدول أخرى.

وتابع مارمورشتاين "الرسالة الواضحة التي ستُسلم إلى السفراء هي أن اللفتة السياسية للفلسطينيين والدعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية (…) بعد 6 أشهر من مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول هي جائزة للإرهاب".

يأتي ذلك في حين قالت السلطة الفلسطينية إنها ستعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد محاولة نيل العضوية الفلسطينية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأيّد مشروع القرار الذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة" 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة، وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

واستخدمت الولايات المتحدة، كما كان متوقعاً، حقها في النقض ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض حرباً في غزة.

ودعا مشروع القرار إلى "قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة" بدلاً من وضعها الحالي "دولة مراقبة غير عضو" الذي تتمتع به منذ عام 2012.

واعترفت 137 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، حسب إحصاء فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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