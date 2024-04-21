أعلن حزب الله، الأحد، استهداف نقاط انتشار جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان، ومبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل "بالأسلحة المناسبة".

وأفاد الحزب في بيانات منفصلة بأن عناصره استهدفوا "نقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان".

بالإضافة إلى ذلك، قال إن عناصره استهدفوا "التجهيزات التجسسية المستحدثة التي جرى رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، فأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها"، وفق البيانات.

كما أعلن الحزب استهداف "مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية"، وفق بيان آخر له.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على بيانات الحزب.

وصباح اليوم الأحد أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن تعرّض حي كركزان شمال بلدة ميس الجبل (جنوب) لقصف مدفعي متقطع، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الناقورة.

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي أغار منتصف الليل على منزل مؤلف من 3 طوابق في بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، ما أدى إلى تدميره تدميراً كاملاً".

وأضافت الوكالة أن الغارات "ألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة، ومحطة لبيع المحروقات، دون وقوع إصابات بشرية".

كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته قصفت بالطائرات أهدافاً لحزب الله اللبناني، بما في ذلك نقطة مراقبة في العديسة ومنشأتان في الخيام.

ومنذ الاثنين، تشهد حدود لبنان الجنوبية تصعيداً غير مسبوق من حيث وتيرة ونوعية الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، التي ارتفعت حدّتها مع ادّعاء تل أبيب اغتيالها كوادر من الحزب في غارات متفرقة.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الخط الأزرق الفاصل، معظمهم في لبنان.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".