سياسة
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رئيس وزراء الكويت يؤدي اليمين نائباً لأمير البلاد
أدى رئيس وزراء الكويت، أحمد عبد الله الأحمد الصُّباح، اليمين الدستورية نائباً لأمير البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصُّباح، لينوب عن الأمير طوال فترات غيابه عن البلاد، حسب مرسوم أميري نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
رئيس وزراء الكويت يؤدي اليمين نائباً لأمير البلاد
أمير الكويت الشيخ مشعل الصُّباح يستقبل نائبه رئيس الوزراء المكلَّف أحمد عبد الله الأحمد / صورة: وكالة الأنباء الكويتية
21 أبريل 2024

أدى رئيس وزراء الكويت، أحمد عبد الله الأحمد الصُّباح، الأحد، اليمين الدستورية نائباً لأمير البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصُّباح.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عقب صدور أمر أميري بتكليف رئيس الوزراء هذا المنصب.

ويعد أحمد الصُّباح ثاني نائب لأمير البلاد منذ توليه مقاليد الحكم بالكويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما كان محمد صُباح السالم الصُّباح، رئيس الحكومة السابقة، أول نائب للأمير.

وصدر المرسوم الأميري بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصُّباح، رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترات غياب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصُّباح عن البلاد.

واستقبل أمير الكويت، رئيس الوزراء، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائباً له.

وفي 15 أبريل/نيسان الجاري، صدر مرسوم أميري في الكويت، بتعيين أحمد عبد الله الأحمد الصُّباح رئيساً جديداً للوزراء، بعد نحو أسبوع من قبول أمير الكويت، مشعل الأحمد الصُّباح، استقالة الحكومة السابقة بقيادة محمد صُباح السالم الصُّباح عقب إجراء الانتخابات النيابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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