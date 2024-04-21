سياسة
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فيدان: هدفنا تطوير العلاقات مع بغداد ليكون الاستقرار الإقليمي ممكناً
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن هدف أنقرة تطوير العلاقات مع بغداد، ليكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكناً، مشيراً إلى أنه سيجري توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد.
فيدان: هدفنا تطوير العلاقات مع بغداد ليكون الاستقرار الإقليمي ممكناً
فيدان: هدفنا تطوير العلاقات مع العراق ليكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكناً / صورة: AA
21 أبريل 2024

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد، إنه سيجري توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، عقب لقائهما في إسطنبول، الأحد.

وتحدّث فيدان عن زيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى العراق، الاثنين، ردّاً على سؤال بهذا الخصوص.

وقال: "هدفنا تطوير العلاقات (مع العراق) ليكون الاستقرار الإقليمي ممكناً، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا، وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة".

ولفت في هذا الإطار إلى الأعمال الجارية منذ فترة طويلة بين البلدين في مجالات مثل الأمن والطاقة والزراعة والمياه والزراعة والصحة والتعليم.

وأضاف: "أتممنا الاتفاقات الأولية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة رئيسنا".

فيدان ذكر أن الرئيس أردوغان سيزور بغداد وأربيل خلال زيارته إلى العراق.

وأوضح أن الرئيس أردوغان سيلتقي نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بغداد، حيث سيُعقد اجتماع عمل، وسيجري التوقيع على الاتفاقيات بعد ذلك.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، أن لدى بلاده علاقات مع تركيا في مختلف المجالات مثل الدفاع والأمن والنقل والصحة والتعليم والزراعة.

وأشار مرزوق إلى أن حجم التجارة بين البلدين يميل إلى الزيادة، وقال إنه ناقش مع فيدان كيفية تعزيز جوانب العلاقات كافة.

وأوضح أنه جرى الاتفاق بين البلدين على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، على أن يجري ذلك "في أسرع وقت ممكن".

وفي ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أكد مرزوق أنهم قلقون إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر، وفي غزة مأساة إنسانية".

وشدد على أنهم يريدون وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتحقيق السلام الدائم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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