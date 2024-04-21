سياسة
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الهولندي جاكوبسن يفوز بأولى مراحل سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية
اختُتمت المرحلة الأولى من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية في نسخته التاسعة والخمسين بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، الأحد، إذ حلَّ  الهولندي "جاكوبسن" في المركز الأول، تلاه البلجيكي ساشا ويميس، ومواطنه سيمون ديهيرز ثالثاً.
الهولندي جاكوبسن يفوز بأولى مراحل سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية
الهولندي جاكوبسن يفوز بأولى مراحل سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية / صورة: AA
21 أبريل 2024

فاز الهولندي فابيو جاكوبسن من فريق Dsm-Firmenich PostNL، الأحد، بالمركز الأول في المرحلة الأولى من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية في نسخته التاسعة والخمسين.

وجاء جاكوبسن في المركز الأول، إذ أنهى المرحلة الأولى على مسار يبلغ طوله 134.7 كم في أنطاليا خلال ساعتين و56 دقيقة و14 ثانية.

وفي المركز الثاني، جاء البلجيكي ساشا ويميس من فريق Bingoal WB، فيما حل ثالثاً مواطنه سيمون ديهيرز.

وانطلق، الأحد، سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته التاسعة والخمسين في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

ويشارك في الفعالية 175 رياضيّاً، من 25 فريقاً، سيقطعون مسافة ألف و188 كم على مراحل في غضون 8 أيام.

وسينتهي سباق الدراجات الهوائية الوحيد العابر للقارات في إسطنبول يوم الأحد 28 أبريل/نيسان الجاري.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعاً دوليّاً عام 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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