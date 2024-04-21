فاز الهولندي فابيو جاكوبسن من فريق Dsm-Firmenich PostNL، الأحد، بالمركز الأول في المرحلة الأولى من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية في نسخته التاسعة والخمسين.

وجاء جاكوبسن في المركز الأول، إذ أنهى المرحلة الأولى على مسار يبلغ طوله 134.7 كم في أنطاليا خلال ساعتين و56 دقيقة و14 ثانية.

وفي المركز الثاني، جاء البلجيكي ساشا ويميس من فريق Bingoal WB، فيما حل ثالثاً مواطنه سيمون ديهيرز.

وانطلق، الأحد، سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته التاسعة والخمسين في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

ويشارك في الفعالية 175 رياضيّاً، من 25 فريقاً، سيقطعون مسافة ألف و188 كم على مراحل في غضون 8 أيام.

وسينتهي سباق الدراجات الهوائية الوحيد العابر للقارات في إسطنبول يوم الأحد 28 أبريل/نيسان الجاري.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعاً دوليّاً عام 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.