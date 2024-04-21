أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الأحد، عن تطلع بلاده إلى علاقات متميزة مع الجارة تركيا على مختلف الأصعدة، وذلك عشية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، الاثنين.

وأعلنت الرئاسة العراقية، في بيان، أن الرئيس رشيد استقبل السفير التركي علي رضا كوناي، في قصر السلام ببغداد، الأحد، واستعرضا الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس أردوغان.

وجرى خلال اللقاء، تأكيد تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وفق البيان.

وأكد الرئيس العراقي أهمية تدعيم العلاقات والتعاون بين بغداد وأنقرة، وتعزيز العمل المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وشدد على أن "العراق يتطلع إلى علاقات متميزة مع الجارة تركيا على مختلف الصُّعُد".

من جانبه، أعرب السفير كوناي عن سعي تركيا إلى توطيد التعاون والتنسيق المتبادل للخروج بتفاهمات مشتركة بشأن المسائل بين البلدين والقضايا الإقليمية، حسب البيان.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الرئيس أردوغان سيزور بغداد ومدينة أربيل (شمال)، ويجتمع مع كل من نظيره العراقي رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأضاف فيدان أنه سيجري توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس أردوغان.

وأعرب عن اعتقاده أن العلاقات التركية-العراقية ستكون مثالاً مُهمّاً في المنطقة، خصوصاً مع تنفيذ مشروع "طريق التنمية" الذي يوليه الرئيس أردوغان أهمية كبيرة.

وهذا المشروع عبارة عن طريق بري وسكك حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.