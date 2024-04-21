سياسة
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رئيس أركان الاحتلال يصدق على استمرار الحرب بغزة رغم مطالبات وقف إطلاق النار
أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري تصديق رئيس الأركان هرتسي هاليفي "على خطط لاستمرار العمليات" في قطاع غزة، وذلك رغم مطالبات وقف إطلاق النار والتحذيرات الدولية والأممية من اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.
رئيس أركان الاحتلال يصدق على استمرار الحرب بغزة رغم مطالبات وقف إطلاق النار
رئيس أركان الاحتلال يصدّق على استمرار الحرب في غزة رغم مطالبات وقف النار / صورة: وسائل إعلام عبرية
21 أبريل 2024

صدّق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على خطط استمرار العمليات في قطاع غزة، حسب ما أعلن متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، الأحد، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وقال هاغاري: "رئيس الأركان صدّق على خطط لاستمرار العمليات في الجبهة الجنوبية (غزة)"، معلناً تحضّر "الجيش" للخطوات التالية للحرب في القطاع، رغم مطالبات دولية بوقف إطلاق النار.

وأضاف: "أكملنا هذا الأسبوع في غزة عملية أخرى ضد حماس بوسط القطاع لتدمير البنية التحتية لها".

وأشار هاغاري إلى أنه "توجد دائماً قوات تعمل داخل غزة، إلى جانب قوات إضافية تستعد للخطوات التالية في الحرب".

وتابع: "لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، إن استجدّت أي تغييرات، فسنُحدّث فوراً بمسؤولية وشفافية".

وجاءت تصريحات متحدث الجيش، بعد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بزيادة "الضغوط السياسية والعسكرية على حماس".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية مستمرة باجتياح مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم تحذيرات دولية وأممية من اقتحام المدينة، التي تعد الملاذ الأخير للاجئين في القطاع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

كما تواصل حربها على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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