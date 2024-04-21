تعرضت قاعدة عسكرية تنتشر فيها القوات الأمريكية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لقصف بطائرة انتحارية مسيرة وصواريخ مجهولة المصدر.

وقالت مصادر محلية، لوكالة الأناضول، إن القصف استهداف قاعدة مطار خراب الجير في منطقة اليعربية، حيث تتمركز القوات الأمريكية، بطائرات مسيرة وصواريخ.

وهاجمت مجموعات مسلحة، مدعومة من إيران، قاعدة حقل العمر النفطي الذي يقع في الضفة الغربية لنهر الفرات وتنتشر فيه القوات الأمريكية.

وتقع في الفترة الأخيرة هجمات بطائرات مسلحة مسيرة ومجهولة المصدر وأسلحة أرض-أرض على القواعد التي ينتشر فيها الجيش الأمريكي في منطقة التنف وناحية المالكية القريبة من الحدود العراقية ومنطقة الشدادي في محافظة الحسكة ومحافظة دير الزور.

وتهاجم المجموعات المدعومة من إيران أحيانًا القواعد الأمريكية على الضفة الشرقية لنهر الفرات بالصواريخ والطائرات المسيرة.