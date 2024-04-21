تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية لارتكابها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وفق صحيفة عبرية الأحد.

يأتي ذلك عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة مساعدات لإسرائيل بأكثر من 26 مليار دولار.

والسبت، نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن 3 مصادر أمريكية لم يسمها إنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" بجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ لانتهاكها حقوق الإنسان بالضفة.

لكن نقلا عن مصدرين أمريكيين لم تسمهما، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى تعتقد أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الفلسطينيين.

وأضاف المصدران، أنه على الرغم من أن الكثير من التركيز ينصب على سلوك الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلا أنه سيتم أيضا التحقيق في سلوك وحداته العاملة بغزة.

وبموازاة عدوانه وحربه المستمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ ما أسفر عن 485 قتيلا ونحو 4 آل اف و900 جريح و8 آلاف و400 معتقل، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.

ولفت المصدران الأمريكيان، إلى تدفق مقاطع مصورة نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تظهر انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.

وقال أحدهما إن إدارة بايدن، تفرق بين رفضها تصرفات الجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية (الضفة وغزة) وبين مواصلة دعمها القوي لإسرائيل.

والسبت، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 26.4 مليارات دولار لإسرائيل، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الإجراء، بينما تعهد بايدن، بتوقيعه ليصبح قانونًا.

وأفاد المصدر، أنه من المتوقع أن تحذو دول غربية أخرى حذو الولايات المتحدة في معاقبة وحدات الجيش الإسرائيلي، التي أكدت جماعات حقوقية أنها تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بشكل متكرر.

وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، هجوما غير مسبوق على إدارة بايدن بقوله إن التوجه إلى فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" هو "قمة السخافة والتدني الأخلاقي".

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.